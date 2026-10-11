Filtran la supuesta sanción que recibiría el Manchester City por romper el fair play financiero

El Manchester City está a la espera de la sanción mientras desde la prensa revelan supuestas filtraciones del castigo en Premier League.

Manchester City sigue a la espera de conocer el castigo por las infracciones financieras en la Premier League. Aunque el proceso todavía no tiene una resolución definitiva, las posibles sanciones empiezan a filtrarse desde la prensa.

Según DSports, la sanción que recibirá el club de Enzo Maresca será la deducción de 60 puntos en la Premier League, que podría aplicarse a partir de la temporada 2027/28. Esto condicionaría al descenso al club salvo que hagan una temporada histórica de más de 100 puntos.

El caso dio un giro el 25 de septiembre de 2026, cuando, según la información difundida, el Manchester City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos que se le imputaban. El panel independiente concluyó que el club habría utilizado contratos comerciales ficticios para inflar sus ingresos y ocultar costos durante varias temporadas, entre 2009-10 y 2017-18.

El club inglés no se quedó de brazos cruzados y presentó una apelación el 2 de octubre. Sus representantes cuestionaron el fallo y señalaron que contenía errores de derecho, principio y hecho. El proceso de apelación será clave para determinar si las conclusiones se mantienen y qué consecuencias terminará afrontando la institución.

Además de la posible resta de puntos, entre los escenarios mencionados aparece el retiro de títulos obtenidos durante el período investigado. La sanción definitiva saldría el próximo mes aunque entre apelaciones podrían pasar años hasta la ejecución de la misma.

Manchester City niega todas las acusaciones

“El proceso de la Premier League sigue en curso, con aspectos importantes aún por completar. El Manchester City FC ahora recurrirá todas las vías legales a su alcance, dado que la opinión contiene errores materiales evidentes, tanto de derecho como de principio y de hecho, y resulta insegura”, empieza el comunicado donde el club se defiende incluso después del fallo oficial.

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Hinchas del Liverpool recibieron al Manchester City con pancartas relacionadas a la sanción. Foto: Getty.

En resumen