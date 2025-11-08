Flamengo piensa en vender a Gonzalo Plata y ya hay clubes interesados

Gonzalo Plata podría ser una de las salidas del Flamengo en diciembre, algunos jugadores estarán en análisis según los medios brasileños y el ecuatoriano se puso en duda tras sus expulsiones recientes. Si el club de Río decide sacarlo, ofertas no le faltarán.

El portal Futbolero Ecuador apunta a que el Cruzeiro de la propia primera división de Brasil tendría interés en contratar al ecuatoriano si Flamengo lo suelta. Desde Europa, antes de su salida del Al Sadd, hubo hasta tres clubes de Premier League que también lo tuvieron en carpeta.

Leeds United, Bournemouth y West Ham fueron los equipos que preguntaron condiciones por Plata. Su salida no dejaría menos de 15 millones de euros al Flamengo.

Plata es uno de los jugadores más usados por Filipe Luis y es uno de los destacados por los hinchas, sin embargo sus expulsiones lo han puesto en el centro de las críticas.

¿Cuánto cuesta el pase de Gonzalo Plata?

Flamengo tiene una cláusula de rescisión con Gonzalo Plata de 20 millones. El equipo brasileño quiere una nueva negociación que le permita aumentar esta a cerca de los 30 millones.

Gonzalo Plata irá al Mundial con la Selección de Ecuador Foto: Getty.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Viajaron a verlo! Chelsea va por un tercer jugador ecuatoriano

Los títulos de Gonzalo Plata en el Flamengo

Gonzalo Plata suma cuatro campeonatos con el Flamengo, ganó la Taca Guanabara, el campeonato estatal Carioca, la Copa Brasil y Supercopa de Brasil, estos tres últimos en este 2025.

En resumen