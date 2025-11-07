Esta generación de la Selección de Ecuador sigue sumando el interés de los gigantes de Europa y ahora se ha sumado uno más al radar del Chelsea. El campeón del Mundo quiere juntar a Moisés Caicedo con otro crack ‘tricolor’.

Según el portal Mr. Offsider, ojeadores del Chelsea viajaron a ver a Joel Ordóñez en su partido contra el FC Barcelona. El central de 21 años fue titular y se mostró sólido en defensa durante varios tramos.

El empate 3-3 fue un partido que podría marcar el futuro del central de la ‘Tri’ ya que el Inter de Milán también estuvo pendiente de la actuación de Ordóñez. Luego del Mundial es casi seguro que el ex Independiente del Valle vuelva a cambiar de club.

Su precio se elevó hasta los 35-40 millones de euros, cifra que tanto el Inter como el Chelsea pueden pagar. La semana pasada medios afines al Liverpool también aseguraron del interés del club de Anfield.

Joel Ordóñez es titular en la selección de Ecuador.

¿Hasta cuándo es el contrato de Joel Ordóñez con Brujas?

Con la camiseta de Brujas, Joel Ordóñez podría quedarse jugando hasta 2029. El central ecuatoriano tiene uno de los mejores contratos de la plantilla, tras su renovación, pero evidentemente la oportunidad de dar un salto a la Premier League lo puede cambiar todo.

Las estadísticas de Joel Ordóñez en esta temporada

En lo que va de temporada, Joel Ordóñez ha jugado con el Brujas un total de 14 partidos entre todas las competencias. El central ecuatoriano lleva ya 1 gol en poco más de 800 minutos. Ordóñez tuvo problemas a comienzos de temporada y se declaró en “rebeldía” para que lo vendan y por eso no jugó tanto al inicio.

