Otro de los jugadores ecuatorianos que tendrá un nuevo reto en este 2026 es Christian Cruz. El “Chavito”, quien incluso vistió la camiseta de la Selección de Ecuador cambiará de club para este 2026.

El CD La Unión será el nuevo equipo del veterano lateral ecuatoriano para este 2026. El ex Liga de Quito se encontraba en el Naranja Mecánica de Guayaquil por tres temporadas.

El club de Cotopaxi sumó también al defensor Franklin Guerra, ambos coincidieron en el campeonato ecuatoriano 2018 siendo campeones con Liga de Quito. Su último club en la primera división fue en Emelec en el 2023.

Con Liga de Quito estuvo cinco temporadas y fue titular en la mayoría de ellas. Ganó una LigaPro, una Copa Ecuador y una Supercopa Ecuador. Su carrera fue marcada por la lesión de tibia y peroné en el 2019, siendo baja durante varios meses.

La Selección de Ecuador mayor lo consideró para las Eliminatorias a Qatar 2022. El defensor jugó un partido pero no fue parte de la nómina convocado al Mundial.

Otros jugadores de experiencia que jugarán en Segunda Categoría 2026

Christian Cruz se suma así a Michael Arroyo, Holger Matamoros, Ely Esterilla, Jonatan Álvez, Franklin Guerra entre otros que pasaron por el Ascenso tras ser campeones ecuatorianos.

Publicidad

Christian Cruz – Liga de Quito. Foto: Getty

En resumen