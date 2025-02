Fue figura en el 2023 y 2024 y lo ponen de regreso en Liga de Quito

Liga de Quito no ha convencido en estos primeros partidos del 2025 y los hinchas piden mejores refuerzos y ahora suena el regreso de un histórico. Este jueves algunos medios rumoran con la vuelta de Jhojan Julio al equipo capitalino para este año.

El volante ecuatoriano ha tenido minutos en Xolos de Tijuana desde hace dos partidos, no solo eso sino que no ha entrado en convocatorias. No hay reporte de lesión y muchos especulan que es solo decisión técnica.

Xolos podría cederlo a otro equipo pero es poco probable que regrese a Liga de Quito, esto tomando en cuenta que recién se fue gratis. Los ‘albos’ no tendrían como afrontar el préstamo ya que se enfocan en el volante central para invertir.

Julio tampoco tendría pensado regresar a los pocos meses al fútbol ecuatoriano y esperará por lo menos un semestre para decidir si quisiera dejar su reciente equipo.

ver también Recién lo ficharon y Liga de Quito ya lo va a prestar a otro equipo

ver también El sorpresivo club de LigaPro que quiere a Damián Díaz

Los números de Jhojan Julio en esta temporada

En esta temporada, entre la LigaPro, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Jhojan Julio ha jugado con Liga de Quito un total de 28 partidos. Marcó 2 goles y dio 7 asistencias, gran parte de ellas fueron para Álex Arce, como el pasado fin de semana.