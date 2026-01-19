En la temporada 2025 Gastón Campi fue uno de los mejores jugadores de Barcelona SC en el curso anterior. Sin embargo, el defensa argentino no quiso renovar por las grandes deudas que el club mantenía con él y se marchó libre para este nuevo año.

Ahora Campi ya tiene un nuevo equipo para seguir su carrera. El central argentino tiene negociaciones muy avanzadas con Barracas Central. El defensor vuelve a su país, donde antes de Barcelona SC, estuvo defendiendo los colores de San Lorenzo.

Campi se fue libre de Barcelona SC, debido a que, el club le llegó a deber más de 4 meses de salario y eso hizo que rápidamente llegue una oferta para irse. El central intimó a la directiva, que con varios problemas económicos, optó por dejarlo ir.

Por otro lado, Barcelona SC ya tiene su reemplazo, ya que finalmente contrató a Javier Báez, defensa que el mismo César Farías habría pedido para esta nueva temporada. El paraguayo llega para cubrir una de las zonas más discutidas del equipo amarillo en el último año.

Gastón Campi brilló en Barcelona SC en 2026. (Foto: Imago)

La salida de Campi en otras temporadas no se hubiera dado en Barcelona SC, sin embargo, para este 2026 el equipo amarillo comenzó una política de austeridad financiera y se decidió bajar los salarios ante los grandes problemas económicos que vive el club.

Publicidad

Publicidad

Los números de Gastón Campi en esta temporada

ver también ¡Última hora! Barcelona SC tiene 2 nuevos fichajes extranjeros para 2026

En la temporada anterior con la camiseta de Barcelona SC, Gastón Campi jugó un total de 37 partidos entre todas las competencias. Marcó 3 goles y dio 2 asistencias. Estuvo en cancha poco más de 2.786 minutos, siendo uno de los más utilizados en defensa.

Encuesta¿Quién perdió más con esta decisión? ¿Quién perdió más con esta decisión? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Gastón Campi tiene negociaciones muy avanzadas para unirse a Barracas Central tras salir libre.

tiene negociaciones muy avanzadas para unirse a tras salir libre. El defensa argentino registró 37 partidos, 3 goles y 2.786 minutos con Barcelona SC .

. Javier Báez fue contratado como el nuevo reemplazo defensivo para la temporada 2026.

Publicidad