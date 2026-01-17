¡Última hora! Barcelona SC tiene 2 nuevos fichajes extranjeros para 2026

Este sábado 17 de enero de 2026 ya llegaron 2 nuevos fichajes para Barcelona SC en la temporada 2026. Los amarillos siguen trabajando en la pretemporada a la espera de que llegue César Farías y también otros jugadores con los que se está negociando en el mercado.

Los dos nuevos fichajes de Barcelona SC, que incluso ya llegaron al país, son Javier Báez y Tomas Martínez. Ambos jugadores ya llegaron a Quito para trabajar en la pretemporada de los amarillos y reportaron en el complejo de Aucas donde se vincularán a los trabajos.

La llegada de Báez sería un pedido exclusivo de César Farías. El central paraguayo coincidió con el DT en Junior de Barranquilla, y eso haría que el jugador firme con el club ecuatoriano. Llega también para reemplazar a Xavier Arreaga que se marchó a Bolivia.

Por otro lado, Tomas Martínez sería el jugador que llega para la mitad de la cancha en medio de todos los problemas de concretar un nuevo fichaje para esta zona. Joaquín Valiente también llegaría para reforzar este espacio del campo de los amarillos.

Con estos fichajes, se empieza a conformar el equipo que tendría Barcelona SC en 2026, el cual apuntaría a ser uno de los equipos más “discretos” de los últimos años. Sin grandes fichajes, el club pretende formar un once que le permita competir y no endeudarse mucho.

Los números de Javier Báez en 2025

En la última temporada con Junior, Javier Báez alcanzó a jugar un total de 49 partidos entre todas las competencias. Sumó 5 goles y dio 1 asistencia. Lleva en cancha 4.239 minutos. El futbolista paraguayo tiene ya 35 años de edad y llegaría con un contrato de una temporada.

Las estadísticas de Tomas Martínez en 2025

En la temporada 2025, Tomas Martínez estuvo defendiendo los colores de Melgar. Con el equipo peruano jugó 44 partidos, marcó 4 goles y dio 3 asistencias. Sumó en cancha ya 2.578 minutos. Viene con una importante regularidad a Ecuador.

