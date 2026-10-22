Gonzalo Plata dejaría Flamengo y ya tendría futuro confirmado

Gonzalo Plata está completando su segundo año en Flamengo y ahora podría cambiar de equipo para la temporada 2027. El futuro del extremo ecuatoriano estaría lejos de Brasil pese a que en el mismo mercado lo sondearon. Según medios brasileños, Flamengo contempla ceder a Gonzalo Plata a préstamo para 2027, pero únicamente a un equipo […]

Gonzalo Plata está completando su segundo año en Flamengo y ahora podría cambiar de equipo para la temporada 2027. El futuro del extremo ecuatoriano estaría lejos de Brasil pese a que en el mismo mercado lo sondearon.

Según medios brasileños, Flamengo contempla ceder a Gonzalo Plata a préstamo para 2027, pero únicamente a un equipo del fútbol europeo. El atacante ya conoce esa competición y la dirigencia consideraría cotizarlo a la alza en una liga de dicho continente.

La intención del club brasileño sería que Plata consiga mayor continuidad y aumente su valor de mercado para concretar una futura venta definitiva. El ecuatoriano tiene contrato con Flamengo hasta diciembre de 2029.

Plata estuvo cerca de abandonar Flamengo para fichar por el Dynamo de Moscú de Rusia, pero la operación terminó cancelándose después de que el futbolista no superara los exámenes médicos. Desde Brasil, el Fla defendió que el ecuatoriano no presentaba los problemas físicos que se le atribuyeron.

El extremo cuenta con experiencia en Europa tras sus pasos por Sporting de Portugal y Real Valladolid de España. Además, desde 2021 es fijo en la Selección de Ecuador con Alfaro, Beccacece y Gallardo.

El valor de mercado de Gonzalo Plata

En el apartado económico, Flamengo habría tasado a Gonzalo Plata en una cifra cercana a los 20 millones de dólares. Durante su etapa en Brasil, el ecuatoriano ganó todo a nivel local y sumó la Copa Libertadores de 2025.

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Gonzalo Plata – Flamengo. Foto: Getty.

En resumen