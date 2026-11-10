La insólita diferencia entre el salario de Enner Valencia y el de Cavani en Boca Juniors

Enner Valencia ya lleva un título con Boca Juniors y muchos aseguran que merece el mismo salario que Edinson Cavani.

El momento de Enner Valencia en Boca Juniors ha llevado inevitablemente a hinchas y medios a compararlo con Edinson Cavani, delantero uruguayo que tuvo un rendimiento cuestionado durante su etapa en Argentina, pese a percibir un salario considerablemente superior.

Mientras Enner Valencia cobraría alrededor de 1,2 millones de dólares anuales en Boca Juniors, Edinson Cavani percibía cerca de 3 millones de dólares, según reportes de medios. Es decir, el uruguayo habría ganado casi el triple que el actual delantero ecuatoriano del conjunto Xeneize.

En lo deportivo, la comparación también deja diferencias importantes, especialmente en lo colectivo. Cavani abandonó Boca después de casi cuatro años sin conquistar títulos, mientras que Enner Valencia consiguió coronarse campeón en apenas un semestre, con un gol suyo en los descuentos.

Ambos llegaron después de atravesar etapas con poca continuidad en sus anteriores equipos (Valencia CF y Pachuca respectivamente) y superando los 35 años de edad. Curiosamente, el fichaje más cuestionado inicialmente fue el de Enner Valencia, quien terminó llevando a Boca a la final de la Copa Argentina y contribuyendo a conquistar la tabla anual.

Enner Valencia todavía podría cerrar el año con más títulos en Boca Juniors, con la posibilidad de conquistar la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el torneo local. De conseguirlo, el ecuatoriano tendría la oportunidad de disputar finales directas durante 2027.

Las estadísticas de Enner Valencia en Boca

Ahora con la camiseta de Boca, Enner Valencia jugó un total de 17 partidos ya entre todas las competencias. El ecuatoriano ha marcado ya un total de 6 goles y solo ha dado 2 asistencias. Suma en cancha más de 500 minutos y ahora también un campeonato.

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Enner Valencia con su medalla de campeón del torneo Argentino. Foto: Getty.

En resumen