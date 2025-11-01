Guillermo Duró y sus sorpresivas declaraciones sobre su continuidad en Emelec

Emelec sigue sin poder cerrar una semana con tranquilidad y es que además de las medidas de protesta del plantel, ahora otro pilar del proyecto del club pone en duda su continuidad. Guillermo Duró habló de su futuro y lanzó advertencia a club.

“Yo tengo fuerzas, pero hay que ir resolviendo muchas cosas. Con tranquilidad, pero hay que conseguir objetivos y eso ayuda a que se vayan resolviendo algunas cuestiones”, dijo Duró en charlas con Ecuagol dejando claro que desea seguir pero espera mejor entorno de parte del club.

“Siempre tratamos de consensuar con ellos. Tengo buenos líderes que se manifiestan, como suele pasar. Cuando nos entrenamos lo hacen al máximo. Tratamos de ir mediando para que salga lo mejor posible”, sobre la relación con el plantel y las paralizaciones.

Hace semanas dieron a conocer que Guillermo Duró no ha cobrado más que un mes desde su llegada a Emelec. El DT levantó al equipo y los sacó del descenso y hoy los tiene peleando clasificación a Copa Sudamericana.

El plantel por su parte no cobra hace cerca de 4 meses, aunque hay otros jugadores que han cobrado menos de la mitad del año disputado. Desde hace dos semanas han paralizado entrenamientos.

Guillermo Duró – Emelec

Publicidad

Publicidad

Los jugadores que ya dejaron Emelec en junio

ver también Lo REVELÓ él mismo: Christian Cueva tiene nuevo equipo para el 2026

Tommy Chamba, Jeremy Valverde, Cristhian Valencia, Joao Quiñónez, Gianluca Espinoza, John Jairo Sánchez y Jostin Mina fueron los futbolistas que ya dejaron Emelec en el primer semestre.

En resumen