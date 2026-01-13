Los jóvenes jugadores del fútbol ecuatoriano siguen siendo muy cotizados en Europa. Ahora se supo que tanto Manchester United como Real Madrid están muy interesados en el fichaje de un jugador ecuatoriano para el 2027, cuando cumpla 18 años.

Manchester United es el más interesado en Ederson Castillo, el que más ha preguntado por él. Sin embargo, se sorprendió al saber que el FC Barcelona ya lo llevó a España para unas “pasantías” y el fichaje podría darse y “madrugar” a los ‘Diablos Rojos’.

Otro equipo que monitorea el caso es el Real Madrid, sin embargo, el club ‘Merengue’ no ha realizado ningún movimiento por el ecuatoriano. No se descarta que al tenerlo cerca en España, pueda existir algún acercamiento por el jugador.

Por otro lado, el FC Barcelona es el mejor posicionado para quedarse con Castillo. Los ‘Culés’ ya lo seguirán de cerca y podrían hacer una “seductora” oferta para Liga de Quito. El club ecuatoriano, dueño de su pase, avisó que lo más importante es “cuidar” al jugador, en medio de todos estos rumores.

Ederson Castillo muy cerca de llegar a un grande de Europa. (Foto: @MrOFFSIDER)

Castillo apenas cumplirá 18 años a finales de 2026, por lo cual, su llegada a Europa tendría que esperar hasta comienzos de 2027. El volante ecuatoriano se robó todas las miradas en el país por su gran trabajo en formativas con la camiseta de Liga de Quito.

Los millones que ganaría Liga de Quito por Ederson Castillo

Ederson Castillo saldría de Liga de Quito por una cifra superior a los 3 millones de dólares. LDU se asegura una importante cantidad de dinero por un jugador que aún no ha sumado más de 500 minutos jugando en la primera división de la LigaPro. Apenas debutó en la Serie A en el 2025.

Las estadísticas de Ederson Castillo en el 2025 con Liga de Quito

En esta temporada, Ederson Castillo apenas registró 140′ minutos con Liga de Quito, jugando 5 partidos, y haciendo su gran debut con el equipo ecuatoriano. Dio 1 asistencia en la LigaPro. El volante cumplirá 18 años en el mes de diciembre de 2026.

