Barcelona SC sorprende a todos y buscaría el fichaje de este delantero extranjero de 700 mil dólares

Barcelona SC ya piensa en la temporada 2026 y ahora buscaría reforzar su plantilla con un nuevo delantero. En este curso, salvo el rendimiento de Octavio Rivero, los delanteros fueron la gran falla del ‘Ídolo’ en jugadores como Miguel Parrales y Felipe Caicedo no encontró la contundencia esperada.

En las últimas horas, se ha revelado que Barcelona SC finalmente estaría muy interesado en el fichaje del delantero chileno Diego Valencia, que actualmente milita en Universidad Católica de Chile. El goleador podría formar parte de una larga negociación.

Primero se especulaba que Diego Valencia podría formar parte de una negociación que involucre la continuidad de Eduard Bello en los amarillos. No obstante, este escenario parece casi imposible y al final serían otros los planes para el delantero.

Barcelona SC podría ir en la negociación solo directo a buscar a Diego Valencia, sin importar lo que pase con Bello, no obstante, esto también se lo piensan en Católica, aunque el goleador no ha tenido el mejor rendimiento de todos en esta temporada.

Valencia regresó a Católica en este 2025. (Foto: GettyImages)

Barcelona SC también está trabajando de lleno en suplir la posible salida de Felipe Caicedo, quien se marcharía del ‘Ídolo’ en el 2026. Por otro lado, se busca un goleador extranjero que puede tener el efecto inmediato que hace poco dio Octavio Rivero.

Valencia tiene contrato con Católica hasta finales de 2026, sin embargo, la hinchada no está a gusto con su rendimiento, y el mismo es muy bajo. Por lo cual, podría darse una salida y que el goleador llegue a Ecuador. El futbolista también supo ser convocado por la Selección de Chile.

Los números de Diego Valencia en esta temporada

En lo que va de temporada, Diego Valencia ha jugado un total de 29 partidos entre todas las competencias. El delantero ha marcado 4 goles y ha dado 2 asistencias. Estuvo en cancha poco más de 1.600 minutos, números muy bajos para un goleador.

El precio de Diego Valencia

Diego Valencia actualmente tiene un precio de 700 mil dólares, de acuerdo a la información de Transfermark. Si no hay un acuerdo entre clubes y algún tipo de negociación, este sería el valor de mercado al que Barcelona SC se sometería para una eventual compra.

