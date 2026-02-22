Es tendencia:
Independiente del Valle

Independiente del Valle pone precio a Patrick Mercado y hay dos interesados

Independiente del Valle está cerca de vender nuevamente a otra de sus figuras, esta vez al ecuatoriano Patrick Mercado.

Por Gustavo Dávila

Los dos grandes del exterior que van por Patrick Mercado
Los dos grandes del exterior que van por Patrick Mercado Foto: Getty

Independiente del Valle no descansa en este mercado de fichajes, los campeones de LigaPro estarían cerca de vender a otro de sus titulares. Patrick Mercado tiene ofertas de dos clubes del exterior.

El volante ecuatoriano está en negociaciones con el Sevilla de España y Vasco Da Gama de Brasil. Según medios brasileños, el precio pedido por Independiente es de 6 millones de dólares.

El Sevilla estaba dispuesto a acercarse a esa cifra, sin embargo la venta no se dio aunque el interés sigue. En el caso del cuadro español, Mercado es un pedido del director deportivo Antonio Gordón.

En Brasil señalan que la oferta de Vasco es llegar a esa cifra pero en pagos fraccionados. Aún no hay respuesta sobre si Independiente del Valle aceptará o no.

Es el segundo titular que el gigante de Brasil ficha de Independiente del Valle en este mismo mercado. Vasco pagó cerca de 3 millones de dólares para fichar a Claudio Spinelli.

Los fichajes de Independiente del Valle para el 2026

Carlos González se sumará a Djorkaeff Reasco, Juan Viacava, Daykol Romero, Jhon Espinoza y Matías Perelló como nuevos jugadores de Independiente del Valle para el 2026.

Patrik Mercado – Independiente del Valle

Patrik Mercado – Independiente del Valle

En resumen

  • Independiente del Valle solicita la cifra de 6 millones de dólares por el volante.
  • El director deportivo Antonio Gordón lidera el interés del Sevilla de España por Mercado.
  • Vasco Da Gama ya fichó a Claudio Spinelli de Independiente por 3 millones de dólares.
