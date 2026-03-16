Tiago Nunes no la pasa bien en Liga de Quito, tras muy malos resultados en la LigaPro, y después de una histórica remontada en la Copa Libertadores. El DT es cuestionado por los hinchas que piden su salida, mientras que ahora el club tomó un contundente decisión.

Liga de Quito comenzará la quinta fecha del campeonato visitando a Leones del Norte en un encuentro que puede decidir todo para Nunes. Por lo cual, ahora mismo la directiva del club ha optado por darle confianza y mantenerlo en el cargo para este encuentro.

Nunes llegará a Ibarra a jugarse mucho más que 3 puntos, el DT brasileño es muy cuestionado por los hinchas y a la interna del club también están “molestos” por cómo es el entrenador. Se ha revelado que Nunes es un estratega bastante exigente en los entrenamientos.

Desde Liga de Quito aún no estarían buscando a nuevos entrenadores, puesto que, consideran que el partido ante Católica no se perdió y eso acaba siendo determinante en el futuro de Nunes a corto plazo. El entrenador tiene contrato por todo este 2026.

El comienzo de LigaPro para Nunes y Liga de Quito está siendo peor de lo esperado. El club solo ha sumado 1 victoria y 1 empate en 4 partidos, de ahí ya lleva 2 derrotas consecutivas. Por lo cual, tiene 4 puntos en la tabla de posiciones y se aleja de IDV que es líder con 10.

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Los números de Tiago Nunes al frente de Liga de Quito

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Como entrenador de Liga de Quito,

. Ganando 21 partidos, empatando 9 y perdiendo 11 encuentros. El estratega llegó a semifinales de Copa Libertadores en 2025 y eso también pesó para mantenerlo en el cargo.

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En síntesis:

Tiago Nunes ha dirigido 41 partidos con Liga de Quito, acumulando 21 victorias y 11 derrotas .

ha dirigido con Liga de Quito, acumulando y . El entrenador Tiago Nunes mantiene un contrato vigente con el club durante todo el 2026 y lo mantendrían en el cargo.

mantiene un contrato vigente con el club durante todo el y Liga de Quito suma 4 puntos en la tabla tras registrar una victoria en cuatro encuentros.

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