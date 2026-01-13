Jeremy Sarmiento tuvo un semestre para el olvido en el Cremonese y nunca pudo ganarse un lugar en el once titular. Esto llevó a que el jugador ecuatoriano se mude a un nuevo equipo. Brighton decidió terminar su préstamo y lo moverá a un equipo del Championship (segunda categoría) de Inglaterra.

Desde Europa transciende que Jeremy Sarmiento finalmente aceptó los términos personales del Middlesbrough FC del ascenso de Inglaterra y ese será su equipo para terminar la temporada. En el ‘Boro’ el ecuatoriano podrá sumar minutos y pelear por un lugar en la Selección de Ecuador.

El Boro era el equipo que más buscaba el fichaje de Jeremy Sarmiento, ya que vieron al ecuatoriano jugando en los últimos años en esta categoría. La cesión solo sería hasta terminar la temporada, y luego el tricolor debería volver a Brighton.

Es el 4to préstamo al Championship en los últimos 3 años para Jeremy Sarmiento. El ecuatoriano ha pasado por equipos como West Bromwich, Ipswich, Burnley y ahora Middlesbrough FC. El ecuatoriano ha jugado, pero esto no alcanzó para ser comprado por ninguno de estos clubes.

Jeremy Sarmiento dejará Cremonese. (Foto: GettyImages)

En Cremonese, Jeremy Sarmiento no pudo nunca ganarse un lugar como titular e incluso el jugador ecuatoriano ya no estaba yendo ni al banco de suplentes en los últimos partidos. Su paso por Italia pasó totalmente desapercibido y le costó su lugar en la Selección de Ecuador.

¿Cuántos partidos jugó Jeremy Sarmiento en Italia?

En Italia, Jeremy Sarmiento alcanzó a jugar un total de 7 partidos entre todas las competencias. El extremo de la Selección de Ecuador no fue titular en ningún encuentro, ya que apenas sumó en cancha un total de 137′ minutos, ni dos partidos completos.

Los otros equipos que buscaron a Jeremy Sarmiento

Jeremy Sarmiento finalmente también sonó para equipos de Sudamerica, entre ellos, Liga de Quito. Sin embargo, la prioridad del jugador ecuatoriano siempre fue seguir en Europa. Por eso en todo momento estuvo considerando la oferta del Championship.

