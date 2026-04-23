La fortuna que ha cobrado Joao Rojas en Barcelona mientras se recupera de su lesión

Joao Rojas vuelve a ser intervenido quirúrgicamente y una vez más estará fuera de disponibilidad para Barcelona SC. En redes los hinchas hicieron eco de la fortuna que ha pagado el club por el jugador.

El ex Emelec estaría cobrando extraoficialmente, 20 mil dólares mensuales, es decir Barcelona le ha pagado cerca de 560 mil dólares desde que firmó hace casi dos temporadas y media.

Lo llamativo es que Joao Rojas lleva apenas 30 partidos en tres temporadas con el equipo, su ausencia más prolongada fue superior a 18 meses, producto de una lesión en su pierna que tuvo complicaciones en los tratamientos.

Sus estadísticas marcan 2 goles y 2 asistencias en los dos años y medio, antes de Barcelona también tuvo una lesión de más de seis meses con el Monterrey de México.

Hace unos días, previo al viaje a Chicago dónde otra vez será operado, Rojas fue increpado por un hincha que le pidió que no cobre salario mientras se recupera nuevamente.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad

Joao Rojas se lesionó de gravedad en Monterrey 2022

En resumen