Joao Rojas le da la peor noticia de todas a Barcelona

Uno de los jugadores que venía siendo baja en Barcelona desde varios partidos era Joao Rojas, había cierto hermetismo en el estado del extremo ecuatoriano pero ahora fue respondido todo.

Para mala suerte, Joao Rojas ha comunicado que viajará a Estados Unidos a pasar por el quirófano nuevamente. El ecuatoriano así tendrá otra vez una larga para por lesión.

Rojas volvió a las canchas apenas en octubre del año pasado, sin embargo tras pocos partidos en meses, volvió a lesionarse. No ha habido ampliación de la información por parte del club pero se entiende que por lo menos será baja hasta después del Mundial.

Joao Rojas dio a conocer que sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla cuyo tratamiento inicial fue un manejo conservador sin cirugía. En el partido contra Botafogo sufrió una molestia que le impidió seguir jugando.

Tras nuevos estudios quedó descartado que pueda competir a alto nivel sin pasar por el quirófano. Para Barcelona genera frustración ya que ell futbolista pasó más de un año lesionado.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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En resumen