Emelec sorprende en LigaPro y le quitaría un fichaje a Independiente del Valle

Emelec sigue sumando posibles refuerzos y ahora le ganaría un fichaje a Independiente del Valle antes del arranque de LigaPro.

Emelec no se quiere quedar atrás en la búsqueda de refuerzos para la reanudación de LigaPro y ahora sumaron un nuevo volante. Entre sus nuevos nombres estaría un jugador que quiso Independiente del Valle.

David Saya, volante de 18 años de El Nacional sería nuevo refuerzo de Emelec, esto en medio del interés que tenían los vigentes campeones. Había polémica sobre cómo se dio la contratación entre clubes.

En teoría, Saya llegó a Emelec como agente libre sin dejarlo ingresos a un El Nacional que atraviesa una situación económica adversa. Lo que habría generado críticas, sin embargo medios reportan que todo fue legal.

No es el único jugador que llega a Emelec para el segundo semestre, también Ibrahim Cuero, también de 18 años de edad, es el nuevo lateral derecho de los azules.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.