Jonathan Borja tiene nuevo equipo ¿vuelve a LigaPro?

Jonathan Borja es otro de los jugadores que parece no resistir la inestabilidad de El Nacional y estaría cerca de ir a otro equipo. El volante ecuatoriano regresará al exterior en este 2026.

Jonathan Borja será nuevo jugador del Always Ready de Bolivia, equipo que ya lo tuvo en la temporada 2022. El futbolista tendrá una nueva experiencia fuera del país tras haber estado en Cruz Azul de México.

En ese semestre jugó 11 partidos y anotó 2 goles, luego regresó a Ecuador para ponerse la camiseta de Mushuc Runa. Volvió a El Nacional dónde jugó 48 partidos en dos temporadas.

En su haber está el campeonato de la Copa Ecuador 2024 dónde jugó 25 partidos y anotó 4 goles. El año pasado bajo la directiva de Jorge Guzmán sonó para llegar a Emelec.

Con esto, Jonathan Borja será rival de Liga de Quito en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El ‘tricolor’ tenía contrato con los ‘militares’ hasta diciembre del presente año.

Los equipos en Ecuador de Jonathan Borja:

Jonathan Borja tiene una larga trayectoria en el país jugando en Liga de Quito, El Nacional, Aucas, Guayaquil City, Mushuc Runa, Deportivo Quito, América de Quito.

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Jonathan Borja – El Nacional.

En resumen