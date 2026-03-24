Los millones que ganaría Vicente Sánchez en el América de México ¿deja Emelec?

Emelec podría verse otra vez en la búsqueda de un entrenador con apenas seis partidos disputados. Vicente Sánchez habría entrado en planes del América de México y si es por el tema económico, no hay punto de comparación entre ambos salarios.

En el América, de ser cierto el interés, Sánchez pasaría a cobrar cerca de un millón de dólares solo en salario. Con primas y bonos de objetivos cumplidos su salario podía ser de 1.5 millones de dólares.

En Emelec gana 300 mil dólares al año según proyecciones de la prensa, es decir su sueldo en México podría ser hasta de cinco veces lo que gana actualmente. Sánchez dejó un buen recuerdo en México tras haber destacado en el Cruz Azul.

Con la Máquina Cementera, Sánchez fue campeón de la Concachampions, sin embargo el DT uruguayo no fue renovado. En Ecuador lleva apenas 6 partidos y los tiene peleando la parte alta, si es que le devuelven los tres puntos.

Desde Emelec no hay pronunciamiento oficial sobre alguna oferta en firme por el DT uruguayo. Así mismo, en el América de México seguro tienen varios candidatos.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

Publicidad

Publicidad

ver también ‘Chacho’ Coudet le da la peor noticia a Kendry Páez en River Plate

Vicente Sánchez – Cruz Azul. Foto: Getty.

En resumen