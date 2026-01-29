Mientras Messi gana 20.4 millones de dólares en Inter Miami, el salario de Edwin Cardona en Atlético Nacional

Atlético Nacional recibirá a Inter Miami en el segundo partido amistoso que tendrán Lionel Messi y compañía en el ‘Champions Tour’, así que no hubo un mejor momento para comparar el salario millonario que tiene Leo con lo que cobra al año Edwin Cardona en el equipo ‘Verdolaga’.

Lejos de pensar que ya no tiene nivel para seguir jugando, Messi renovó el 23 de octubre de 2025 con Inter Miami por dos años más, justo antes de que salieran campeones de la MLS por primera vez en la historia del equipo rosa. El ’10’ argentino seguirá ganando al año una cifra que llega a los $60 millones de dólares por convenios adicionales a su salario.

Edwin Cardona viene de pasar una de las temporadas más duras en Atlético Nacional. La relación con los hinchas quedó tensa tras fallar dos penaltis que hubieran sido clave para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Al ’10’ le queda un año de contrato y, como era de esperarse, gana mucho menos que Lionel Messi. ¿De cuánto hablamos?

Comparación de salarios entre Leo Messi y Edwin Cardona

Messi y Cardona se enfrentarán en un partido amistoso. (Foto: Getty Images y Vizzor Image)

Según la guía salarial de la MLS, Messi tiene un salario con compensación garantizada que llega a $20.4 millones de dólares. Esto quiere decir que Leo gana más de US$20.2 millones respecto a lo que cobra Edwin Cardona, ya que el volante colombiano percibe un salario anual de $144.000 dólares en Nacional, según el portal ‘360 Radio’.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Luego del partido amistoso ante Inter Miami del sábado 31 de enero a las 5:00 P.M, Atlético Nacional volverá a jugar en la Liga Colombiana I-2026 cuando enfrente a América de Cali el miércoles 4 de febrero a las 8:00 P.M. en el estadio Atanasio Girardot.

