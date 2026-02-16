Jorge Guzmán se lanza contra los jugadores de Emelec: “boicotearon el trabajo…”

Jorge Guzmán vuelve a ser noticia en la interna de Emelec y ahora sorprende con un ataque directo a los jugadores que antes contrató. El ex presidente ahora arremetió contra los futbolistas y recordó la histórica goleada de 2025 donde perdió contra Barcelona SC en su estadio.

El presidente cuestionó como los jugadores enfrentaron ese partido y cómo el ‘Bombillo’ acabó perdiendo por goleada. “Yo he dicho que se investigue esto y que los jugadores respondan por ese 4-0 donde toda la semana boicotearon el trabajo de la dirigencia y el plantel no estuvo a la altura. Ese resultado no estuvo a la altura del club. Los futbolistas deben responder por esto”, comentó en El Universo.

La crítica de Guzmán no quedó solo ahí, sino que también advirtió que le debería descontar a los futbolistas. “El plantel tomó actitudes como la de no entrenar e iban a jugar el partido sin hacerlo. Si aquí hubiera justicia, debo descontarles el sueldo”, afirmó el ex presidente en El Universo.

El Ing. Jorge Guzmán aún está resolviendo su salida de Emelec y tratar de regresar al cargo, pese a que ya hay elecciones convocadas para este fin de semana. Por lo cual, ahora mismo el club no tiene un presidente, pero se encaminaría a que sea José David Jiménez.

Aquel Clásico del Astillero que Emelec acabó perdiendo mal y feo con su hinchada en la cancha, llegó en una semana donde los jugadores advirtieron que no le pagaron el sueldo. Con Jorge Guzmán varios futbolistas llegaron a estar 7 meses sin cobrar.

Los problemas económicos que vive Emelec

Con Jorge Guzmán, Emelec fue sancionado por la FEF y empieza este campeonato con 3 puntos menos. Asimismo, el equipo ahora tiene varias sanciones en FIFA que le impiden contratar a nuevos jugadores y una demanda que parece interminable con sus jugadores.

