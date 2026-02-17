Es tendencia:
Emelec

‘Diente’ López quedó descartado y ahora Emelec va por este delantero extranjero

'Diente' López quedó descartado para Emelec y ahora los azules van por un nuevo delantero extranjero para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Emelec va por nuevo delantero tras descartar a Nico López Foto: Getty
Emelec va por nuevo delantero tras descartar a Nico López Foto: Getty

Emelec no pudo adaptarse a las exigencias económicas de Nico ‘Diente’ López, sin embargo ya tienen su plan B para la siguiente temporada. Revelaron el nuevo delantero que estaría en planes de los azules.

José Neris sería el nuevo apuntado por Vicente Sánchez para el puesto de delantero. El uruguayo viene de declararse libre de Colón de Argentina, aunque parece que el club rechaza esto.

Es el segundo año en que Emelec va por Neris, ya el año pasado lo quisieron como recambio de Facundo Castelli, pero el equipo de Santa Fe no lo dejó irse a los azules.

Sería la segunda experiencia internacional del jugador tras haber estado por Peñarol, Montevideo City, River Plate y Albion de Uruguay; y Colón de Argentina en dos temporadas.

A sus 25 años acumula más de 160 partidos en primera y ha anotado 31 goles y 9 asistencias. El uruguayo tendría también ofertas de la primera división de Colombia para este año.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

José Neris – Peñarol

En resumen

  • José Neris es el nuevo delantero uruguayo que busca Emelec para el 2026.
  • El futbolista suma 31 goles y 9 asistencias en más de 160 partidos profesionales.
  • Neris se declaró jugador libre tras su paso por Colón de Argentina recientemente.
