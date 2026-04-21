Dentro de la irregularidad de Barcelona SC este año, si hay un jugador que ha destacado es José Contreras. El arquero venezolano es una de las figuras del club y ya hay novedades de su futuro.

Conscientes de que en junio puede negociar como agente libre y que pronto acaba su contrato, Barcelona le habría hecho ya una oferta de renovación al arquero venezolano. Esto en medio de rumores sobre un posible traspaso a otros equipos.

La información la dio el periodista Christian Carrasco, la nueva oferta no sólo tiene como objetivo la continuidad del ‘Chamo’, si no que con un nuevo contrato no sería tan fácil sacarlo del equipo. Con experiencia en la Selección de Venezuela, su cotización subiría hasta más de 1 millón de dólares.

Barcelona hará un análisis de su cuota extranjera a mitad de temporada y además de Contreras, solo Benedetto es inamovible para la directiva y el cuerpo técnico de César Farías. El arquero va a cumplir su segundo año en el equipo.

Contreras también podría rechazar la oferta y esperar hasta diciembre que expira su contrato para irse como agente libre, lo que facilitaría un traspaso a otro equipo para el 2027.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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