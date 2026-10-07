Juan Carlos Paredes sigue activo y reapareció en sorpresivo club

El histórico Juan Carlos Paredes sigue activo en su carrera y reapareció en club ecuatoriano en el cierre de la temporada 2026.

Juan Carlos Paredes volvió a aparecer en el fútbol ecuatoriano, y sigue muy lejos de las ligas en las que brillaba. El exjugador de la Selección de Ecuador actualmente defiende a Santa Fe, equipo de la Segunda Categoría de Imbabura, y a sus 38 años todavía sigue activo.

Hubo una época en la que la ‘Hormiga’ estaba entre los ecuatorianos mejor pagados que jugaban en Europa. Su paso por Watford marcó uno de los puntos más altos de su carrera y llegó a percibir alrededor de 800.000 euros por temporada.

Su última aparición en Primera División fue con Cumbayá, justamente en la temporada que terminó con el descenso del equipo a finales de 2024. Después de aquella experiencia, Paredes continuó su carrera en el ascenso y encontró en la Segunda Categoría una nueva oportunidad para mantenerse dentro de las canchas.

Pero su regreso también quedó marcado por una situación complicada, el futbolista denunció que Santa Fe mantiene deudas con él por varios meses de sueldo, además de aportes al IESS y terapias médicas.

Paredes vistió camisetas importantes como las de Emelec, Watford y Olympiacos, además de ser parte de la Selección de Ecuador en el Mundial Brasil 2014. Aquel jugador que llegó a disputar el fútbol europeo y representar al país en la máxima competencia internacional hoy sigue buscando minutos en la Segunda Categoría, a los 38 años.

Los títulos de Juan Carlos Paredes

En toda su carrera, Juan Carlos Paredes ganó 4 campeonatos. El lateral se coronó campeón de Ecuador en dos ocasiones, con Emelec y Deportivo Quito, también ganó el título de la Serie B con Cumbayá, y fue campeón de Grecia cuando vistió los colores del Olympiacos.

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