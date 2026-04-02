La Selección de Ecuador es una de las selecciones que más tarde presenta su lista de convocados habitualmente. Para el Mundial 2026 no se descarta que, como en 2022, sea una de las últimas en confirmar sus 26 jugadores. Y es por eso que ahora causa revuelo que Beccacece confirme dos nombres en la lista.

En diálogo con Radio Centro, Beccacece confirmó que 4 nombres buscan un solo puesto como tercer arquero en el Mundial, porque: “Gonzalo y Hernán están seguros en el Mundial. Tenemos este tiempo para analizar a los demás”, comentó el entrenador.

Por lo cual, tanto Gonzalo Valle como Hernán Galíndez tienen fijo su lugar en el Mundial 2026 y se espera que sea el portero de Huracán el titular, mientras que el jugador de Liga de Quito iría como suplente. Ahora quedan solo 24 nombres para definir de Beccacece.

El entrenador ya comentó que tiene una lista de 20 jugadores prácticamente fija para el Mundial, los 6 cupos se repartirían entre el grueso de jugadores que convocó el DT recientemente. Entre ellos el de tercer portero que parecía fijo para Moisés Ramírez, pero ya no es tan así.

#ATENCIÓN | La lesión que tuvo Gonzalo Valle en el partido ante Países Bajos no es de gravedad, confirmó el técnico de la Tri, Sebastián Beccacece. Por ahora, Él y Hernán Galíndez son los porteros que irán al Mundial. El entrenador analiza cuál será el tercer guardameta.



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En su ciclo como DT, Beccacece le dio oportunidad en el arco de Ecuador a Gonzalo Valle cuando Galíndez no estuvo disponible. De ahí que, sea tan importante que el arquero no se lesionara gravemente en el amistoso ante Países Bajos. El golero de Liga de Quito irá a su primer Mundial.

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Los 4 arqueros que pelean un puesto en la lista de Ecuador

El puesto de tercer arquero en la Selección de Ecuador se debate entre David Cabezas, Moisés Ramírez, Christian Loor y Omar Carabalí, este último puede jugar para Chile y espera una respuesta de FIFA para saber si puede ser convocado para ‘La Tri’.

¿Hasta cuándo pueden presentar la lista de convocados al Mundial?

La nueva lista de jugadores convocados al Mundial 2026 podría ser presentada hasta finales de mayo en la FIFA. Por lo cual, se espera que Beccacece y la FEF anuncien a los 24 convocados más de Ecuador en las próximas semanas.

Encuesta¿Para ti quién debe ser titular en el arco de Ecuador en el Mundial 2026? ¿Para ti quién debe ser titular en el arco de Ecuador en el Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Sebastián Beccacece confirmó a Gonzalo Valle y Hernán Galíndez como arqueros fijos para el Mundial.

confirmó a y como arqueros fijos para el Mundial. El entrenador tiene definidos 20 jugadores fijos de los 26 cupos totales para la cita.

de los 26 cupos totales para la cita. Cuatro porteros (Cabezas, Ramírez, Loor y Carabalí) compiten por el tercer puesto en la lista.