Este lunes 24 de noviembre de 2025 se reveló que una de las figuras de la anterior jornada de la LigaPro, terminó en la cárcel por conducir en estado de embriaguez. Fue el mismo equipo el que confirmó qué pasó con su jugador y anunció sanciones.

Deportivo Cuenca reveló con un comunicado oficial que su jugador Stalin Morocho fue detenido por la Policía por conducir en estado de embriaguez. “El club informa a la opinión pública que tiene pleno conocimiento de lo ocurrido el pasado sábado, cuando el futbolista de nuestra institución, Stalin Morocho, fue sometido a un control de tránsito en el que obtuvo un resultado positivo, aunque dentro del grado mínimo tolerable establecido por la normativa vigente”, dice el comunicado.

Asimismo, se detalló que el jugador fue sancionado con las medidas mínimas correspondientes para ese tipo de infracciones, por lo cual, trascendió que Morocho fue condenado a 3 días de prisión y 8 horas. En las próximas horas se daría su libertad.

El Cuenca también anunció sanciones: “De manera adicional, el club tomará las medidas disciplinarias internas que estime pertinentes, conforme a lo dispuesto en nuestro reglamento. Asimismo, el cuerpo técnico, en resguardo del respeto y del manejo adecuado del grupo, ha decidido no considerar al jugador para los próximos compromisos deportivos.”

El comunicado oficial de Deportivo Cuenca.

Por otro lado, se espera que Deportivo Cuenca ya no tome en cuenta a Morocho para lo que resta de temporada (4 partidos) y finalmente el jugador quede libre del equipo en las siguientes semanas. El club no buscaría renovar su contrato que termina a finales de 2025.

Los números de Stalin Morocho en esta temporada

Stalin Morocho estaba adquiriendo una importante regularidad en esta LigaPro con Deportivo Cuenca, sobre todo en el hexagonal final. El futbolista, en todo lo que va del año, ha jugado 19 partidos, marcando 2 goles y sumando un total de 692′ minutos.

