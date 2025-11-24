Llevan 4 derrotas consecutivas y ahora los jugadores de Emelec recibieron la peor noticia de todas

Emelec volvió a una racha muy negativa tras sumar ahora su cuarta derrota consecutiva, la tercera por LigaPro. El equipo se aleja del cupo a Copa Sudamericana y también en Copa Ecuador, está casi eliminado ante Liga de Quito. Ahora los jugadores reciben una muy mala noticia.

De acuerdo a la revelación de Javier Ruiz, Emelec no le ha pagado a los jugadores su salario, ni les ha cumplido con lo prometido hace varios días. Por lo cual, ahora mismo hay futbolistas que en el ‘Bombillo’ suman hasta 5 meses sin poder cobrar un salario.

Esta delicada situación se agudiza en los terribles resultados que está sumando Emelec. Ya que, el ‘Bombillo’ volvió a una tendencia “perdedora” y esto le ha impedido pelear por el cupo a Copa Sudamericana en el segundo hexagonal de la tabla de posiciones.

Los jugadores ya han realizado diferentes “parones” para exigir su pago. Han decidido no entrenar y tampoco concentrar, pero todo esfuerzo parece “inútil”, ya que la directiva no les da señales de pago. Ahora mismo, el equipo no ha vuelto a entrenar tras perder con Aucas.

Por otro lado, hay jugadores de Emelec que llevan ya hasta 7 meses sin poder cobrar un salario, aunque no se ha revelado el nombre de quiénes son. Esta nueva calamidad, hace que los socios del ‘Bombillo’ empiecen a pedir la salida del presidente.

El puesto de Emelec en el segundo hexagonal

Actualmente, Emelec se ubica en la cuarta posición de la tabla con 49 puntos. A 4 unidades del puntero de esta zona, Macará y a 3 del segundo, Aucas. Al equipo eléctrico le quedan 4 partidos para tratar de meterse a estos lugares y clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

