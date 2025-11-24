Es tendencia:
Emelec

Llevan 4 derrotas consecutivas y ahora los jugadores de Emelec recibieron la peor noticia de todas

Los jugadores de Emelec recibieron una muy mala noticia, en medio del pésimo rendimiento que han sumado.

Por Jose Cedeño Mendoza

© Imago/ Edit BVLos jugadores de Emelec reciben la peor noticia de todas

Emelec volvió a una racha muy negativa tras sumar ahora su cuarta derrota consecutiva, la tercera por LigaPro. El equipo se aleja del cupo a Copa Sudamericana y también en Copa Ecuador, está casi eliminado ante Liga de Quito. Ahora los jugadores reciben una muy mala noticia.

De acuerdo a la revelación de Javier Ruiz, Emelec no le ha pagado a los jugadores su salario, ni les ha cumplido con lo prometido hace varios días. Por lo cual, ahora mismo hay futbolistas que en el ‘Bombillo’ suman hasta 5 meses sin poder cobrar un salario.

Esta delicada situación se agudiza en los terribles resultados que está sumando Emelec. Ya que, el ‘Bombillo’ volvió a una tendencia “perdedora” y esto le ha impedido pelear por el cupo a Copa Sudamericana en el segundo hexagonal de la tabla de posiciones.

Los jugadores ya han realizado diferentes “parones” para exigir su pago. Han decidido no entrenar y tampoco concentrar, pero todo esfuerzo parece “inútil”, ya que la directiva no les da señales de pago. Ahora mismo, el equipo no ha vuelto a entrenar tras perder con Aucas.

Por otro lado, hay jugadores de Emelec que llevan ya hasta 7 meses sin poder cobrar un salario, aunque no se ha revelado el nombre de quiénes son. Esta nueva calamidad, hace que los socios del ‘Bombillo’ empiecen a pedir la salida del presidente.

El puesto de Emelec en el segundo hexagonal

Djorkaeff Reasco dejaría El Nacional y llegará a otro gigante de la LigaPro

Actualmente, Emelec se ubica en la cuarta posición de la tabla con 49 puntos. A 4 unidades del puntero de esta zona, Macará y a 3 del segundo, Aucas. Al equipo eléctrico le quedan 4 partidos para tratar de meterse a estos lugares y clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

¿Emelec se meterá a Sudamericana en 2026?

En síntesis

  • Emelec sumó su cuarta derrota consecutiva, la tercera en LigaPro.
  • Hay jugadores de Emelec que tienen hasta 5 meses sin poder cobrar su salario, según Javier Ruiz.
  • Emelec está en la cuarta posición del segundo hexagonal de LigaPro con 49 puntos y le quedan 4 partidos.
