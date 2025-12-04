Al igual que otros gigantes de Europa como el Chelsea, Arsenal y PSG, ahora es el Bayern Múnich quién se suma a la fiebre por los jugadores ecuatorianos. El gigante alemán tiene todo arreglado con un ‘tricolor’ de SD Aucas.

Según el periodista Fabrizio Romano, Virgilio Olaya será nuevo jugador del Bayern Múnich. A sus 17 años tendrá que esperar a la siguiente temporada para dar el salto a Europa.

El comunicador Reinaldo Romero adelanta sin embargo que la idea del cuadro bávaro es prestarlo a otro equipo. Olaya también es parte de la selección de Ecuador de menores.

Esto se da en la misma semana que el Arsenal fichó a los dos gemelos Quintero por más de 8 millones de dólares. Los tres tendrán que esperar a cumplir la mayoría de edad.

El PSG y Newcastle también quisieron al volante ‘Oriental’ pero fueron los alemanes quiénes ofertaron más. No se conoce cuánto pagarán por el juvenil en el 2025.

Los números de Virgilio Olaya en esta temporada

Virgilio Olaya jugó en esta temporada en Aucas un total de 5 partidos, sumando en cancha más de 200 minutos. Lo cual le ha valido al jugador tricolor para ya interesar a diferentes equipos. Asimismo, estuvo jugando con la Sub-15 y Sub-17 de Ecuador en partidos de Sudamericanos.

Virgilio Olaya – Selección Ecuador

