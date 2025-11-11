Jugó en Chelsea, se retiró con esa camiseta, pero quería que Moisés Caicedo fiche por Arsenal

Moisés Caicedo es un ícono y un ídolo de Chelsea, tras dos temporadas en el club. El ecuatoriano fichó por más de 115 millones de libras en medio de todos los rumores y dudas. Ahora incluso, una leyenda que se retiró con la camiseta de Chelsea, reveló que quería al ecuatoriano en Arsenal.

Emmanuel Petit, campeón del mundo con Francia, reveló que él deseaba que Moisés Caicedo llegue a Arsenal. El francés es muy recordado con los ‘Gunners’ con los que hizo historia y ganó todo en Inglaterra. Pero también se retiró con la camiseta de Chelsea.

“Cuando Caicedo estaba en Brighton, yo quería que el Arsenal lo fichara junto con Mac Allister. Mac Allister se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas de la Premier League y ganó el trofeo el año pasado; Caicedo también es ahora uno de los mejores”, comentó el jugador francés.

Petit ganó la Premier League con Arsenal en el 98 y después salió vendido al FC Barcelona. 1 año después volvió a Inglaterra para jugar con Chelsea, equipo con el que se terminó retirando en 2004, cuando Arsenal selló la mejor temporada de su historia y acabó siendo campeón de manera invicta.

Moisés llegó a Chelsea, y Arsenal fichó a Declan Rice. (Foto: GettyImages)

Aunque su deseo era verlo en Arsenal, Petit también dejó grandes palabras para Moisés Caicedo y lo retó a ser campeón de Premier League, si el ecuatoriano quiere ser leyenda: “Para convertirse en leyenda tiene que ganar el título de la Premier League y rendir en la Liga de Campeones“, afirmó.

“Caicedo puede alcanzar el mismo nivel que Kanté y Makelele… Es uno de los mejores centrocampistas de la Premier League… Le deseo todo lo mejor para que se convierta en una leyenda del club”, agregó el campeón del Mundo con Francia en 1998.

Las estadísticas de Moisés Caicedo en Chelsea

Con la camiseta de Chelsea, desde su fichaje en 2023, Moisés Caicedo ha jugado un total ya de 114 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano salió campeón del mundo en el Mundial de Clubes de 2025 y de la Conference League en la anterior temporada. Lleva 7 goles y 11 asistencias.

Moisés Caicedo pudo ser fichaje de Arsenal

En enero de 2023, Moisés Caicedo le pidió a Brighton que lo venda por una oferta de Arsenal. No hubo acuerdo entre ambos equipos, y esto hizo que el jugador ecuatoriano se quede 6 meses más y luego termine fichando por los ‘Blues’.

