El Mundial de 2026 obliga a que los grandes jugadores busquen ritmo y minutos para llegar a tono a esta competencia. En una plantilla, con grandes jugadores como la de Arsenal, esto se vuelve una presión y ahora Piero Hincapié podría recibir una noticia que lo cambié todo.

Desde Inglaterra trasciende que Myles Lewis-Skelly (MLS) lateral izquierdo inglés no fue convocado con Inglaterra porque suma pocos minutos en Arsenal. El jugador es suplente de Calafiori y también pelea por minutos con Hincapié. Esto lo pone en la encrucijada de salir y buscar minutos.

Desde Sky Sports, revelan que MLS interesa a varios equipos de la Premier League que monitorean su necesidad de minutos. Arsenal no quiere vender a ningún jugador, pero esto pone a Arteta con la obligación de decidir qué futbolista tendrá minutos, cuando Calafiori deba rotar.

Por esta situación, Hincapié entra en la discusión, ya que si Lewis-Skelly tiene más minutos eso será en demérito del ecuatoriano, que pasaría a ser tercera opción. También está la opción de vender o prestar al jugador inglés formado en Hale End, lo que le aseguraría al ecuatoriano más tiempo en cancha. No obstante, Arsenal no dejaría salir a ninguno de sus jugadores.

Hincapié es suplente en Arsenal. (Foto: GettyImages)

Las próximas semanas serán claves para saber si Arteta opta por Lewis-Skelly como su lateral suplente y, en ocasiones titular, y mueve a Piero a pelear un puesto de central, donde tampoco la tiene fácil contra Gabriel, Saliba y Mosquera, que recién llegó, pero aparece como alternativa inmediata para el DT.

Arsenal tiene una de las mejores defensas del mundo, y esa competitividad y tener el Mundial tan cerca hace que los jugadores exploren muchas opciones. La temporada 2023/2024 para Lewis-Skelly fue su consolidación como joven promesa, al punto de que el futbolista renovó su contrato a inicios de esta nueva temporada, por intereses de equipos como Real Madrid.

El contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Hincapié tiene con Arsenal un contrato hasta finales de la temporada 2026. Es un préstamo con obligación de compra, que puede ser activada por cualquier equipo. No obstante, si se elige a Lewis-Skelly para que tenga más minutos por no perderlo con una venta, se ve poco probable una compra del ecuatoriano.

Los números de Hincapié en Arsenal

En lo que va de temporada, el jugador ecuatoriano ha sumado con Arsenal un total de 325 minutos en 7 partidos. El ecuatoriano ha tenido 2 titularidades, y en 5 ocasiones vino desde el banco de suplentes. En Ecuador aún hay dudas de que el central tomara una buena decisión.

