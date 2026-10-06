¿Qué canal pasa en Ecuador la despedida de Lionel Messi de la Selección de Argentina?

El canal para ver el adiós de Messi de la Selección de Argentina.

Messi se despide del fútbol internacional con la camiseta de la Selección de Argentina. El astro argentino tiene a todo el mundo pendiente de sus últimos toques a la redonda vistiendo la camiseta con la que fue campeón del mundo en el 2022.

¿Qué canal en Ecuador pasa la despedida de Messi?

En Ecuador hay dos canales para ver la despedida de Lionel Messi de la Selección de Argentina:

DSports

DSports en Paramount+

Messi termina por todo lo alto una carrera llena de éxitos con la Selección Argentina. El 10 sale a la cancha por última vez como capitán y con un Mas Monumental a reventar. Desde AFA se han preparado varios eventos para este momento.

Messi sale como titular en Argentina. (Foto: @Argentina)

¿Contra quién juega Argentina?

El último partido de Messi con la Selección de Argentina será contra Benín. El encuentro comienza desde las 18H00 (EC).