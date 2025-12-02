La Selección de Ecuador fue sede este año de la Copa América Femenina y al parecer la CONMEBOL quedó conforme con lo hecho porque ya ponen a nuestro país como sede para la Copa América de los años siguientes.

Según el periodista Samuel Vargas, la CONMEBOL analiza a Ecuador como sede para la Copa América 2028, la misma que también tiene a Argentina como opción para albergar la sede.

Sobre los torneos masculinos CONMEBOL de relevancia en los últimos años, Ecuador tuvo la Copa Libertadores 2022 entre Flamengo y Athletico Paranaense de Brasil.

De hecho, desde el Gobierno Nacional querían que Ecuador sea sede de la Copa América en el 2024 pero por inconvenientes de infraestructura y económicos, desde FEF declinaron ser sede.

Ecuador no es ajeno a ser sede del torneo continental, la última vez que lo hizo fue en 1993 y la primera en 1947, ambas ediciones las ganó la selección de Argentina.

Pese a la intención de Ecuador y Argentina, otra vez parte con ventaja Estados Unidos, quiénes con un acuerdo CONCACAF-CONMEBOL fueron la sede del torneo del año pasado.

La Selección de Argentina ganó la última Copa América de Ecuador. Foto: Getty.

Los problemas de la Copa América 2024

No todo fue alegría en la organización del torneo, muchos de los estadios tenían canchas que recibieron críticas de parte de los jugadores, sin mencionar el retraso en la final de más de una hora por problemas de acceso al estadio.

