Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Ecuador

La Copa América que podría tener como sede a Ecuador

La Selección de Ecuador quiere ser sede de la Copa América masculina pero tiene algunos competidores para lograrlo.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Ecuador buscará ser sede de Copa América y estos son sus rivales Foto: Getty
Ecuador buscará ser sede de Copa América y estos son sus rivales Foto: Getty

La Selección de Ecuador fue sede este año de la Copa América Femenina y al parecer la CONMEBOL quedó conforme con lo hecho porque ya ponen a nuestro país como sede para la Copa América de los años siguientes.

Según el periodista Samuel Vargas, la CONMEBOL analiza a Ecuador como sede para la Copa América 2028, la misma que también tiene a Argentina como opción para albergar la sede.

Sobre los torneos masculinos CONMEBOL de relevancia en los últimos años, Ecuador tuvo la Copa Libertadores 2022 entre Flamengo y Athletico Paranaense de Brasil.

De hecho, desde el Gobierno Nacional querían que Ecuador sea sede de la Copa América en el 2024 pero por inconvenientes de infraestructura y económicos, desde FEF declinaron ser sede.

Ecuador no es ajeno a ser sede del torneo continental, la última vez que lo hizo fue en 1993 y la primera en 1947, ambas ediciones las ganó la selección de Argentina.

Pese a la intención de Ecuador y Argentina, otra vez parte con ventaja Estados Unidos, quiénes con un acuerdo CONCACAF-CONMEBOL fueron la sede del torneo del año pasado.

Publicidad
La Selección de Argentina ganó la última Copa América de Ecuador.

La Selección de Argentina ganó la última Copa América de Ecuador. Foto: Getty.

Moisés Caicedo podría jugar todo el Mundial ‘gracias’ a Cristiano Ronaldo

ver también

Moisés Caicedo podría jugar todo el Mundial ‘gracias’ a Cristiano Ronaldo

Los problemas de la Copa América 2024

No todo fue alegría en la organización del torneo, muchos de los estadios tenían canchas que recibieron críticas de parte de los jugadores, sin mencionar el retraso en la final de más de una hora por problemas de acceso al estadio.

En resumen

  • CONMEBOL analiza a Ecuador como posible sede de la Copa América 2028, según Samuel Vargas.
  • Ecuador fue sede de la Copa América Femenina este año y albergó la Copa Libertadores 2022.
  • La última vez que Ecuador fue sede de la Copa América fue en el año 1993.
Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Última chance: Jeremy Sarmiento volverá a cambiar de club
Fútbol de Ecuador

Última chance: Jeremy Sarmiento volverá a cambiar de club

No solo Argentina y Brasil: La otra Selección CONMEBOL que Ancelotti ve compitiendo en el Mundial 2026
Mundial 2026

No solo Argentina y Brasil: La otra Selección CONMEBOL que Ancelotti ve compitiendo en el Mundial 2026

Todo Ecuador consternado: Técnico Universitario podría seguir en la Serie A para 2026
Fútbol de Ecuador

Todo Ecuador consternado: Técnico Universitario podría seguir en la Serie A para 2026

El nuevo valor de mercado de Jorge Carrascal tras ganar la Copa Libertadores con Flamengo
Fútbol de Colombia

El nuevo valor de mercado de Jorge Carrascal tras ganar la Copa Libertadores con Flamengo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo