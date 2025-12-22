Mientras se mueve por Lewandowski, la MLS de Messi va por un viejo rival de Leo en Real Madrid

Ni mucho menos Robert Lewandowski es el único nombre que gusta en la MLS de Lionel Messi cuando hablamos del fútbol europeo. El soccer se sigue moviendo mientras diferentes rumores de mercado marcan el final del año 2025 al norte del continente. Se señala a un viejo oponente de La Pulga en España durante la mejor era de los Real Madrid vs. Barcelona como un punto de choque de hasta tres franquicias del fútbol de los Estados Unidos.

Daily Mail y Sports Illustrated avisan: la MLS y la Saudí Pro League estudian como nunca el fichaje de Casemiro. El volante de 33 años del Manchester United termina contrato el próximo 30 de junio del 2026 sin que haya grandes ofertas para renovarle sobre la mesa. Cobra casi 400.000 libras a la semana, sueldo imposible de mantener en unos Diablos Rojos que buscan volver a Europa.

New York City, Columbus Crew y Austin FC son las franquicias de la MLS de Messi con las que se relaciona al brasileño. Una serie de equipos que en tiempos donde tanto se habla de la posibilidad de que Chicago Fire haga ofertas por Robert Lewandowski, serían las primeras que soñarían con quedarse con Carlos Casemiro. Sería revivir una serie de duelos con Lionel donde el primero brasileño ha confesado sentirse exigido como nunca.

“Es algo difícil de explicar. Messi ha sido uno de los mejores jugadores de la historia, pero teníamos a otro, como es Cristiano Ronaldo. Lo que hicieron los dos es irrepetible. En mi generación los mejores han sido Cristiano, Messi… y añadiría a Neymar un poco por detrás de ellos. Lo meto en el podio. Pero Cristiano y Messi hicieron mucho por el fútbol y lo cambiaron”, comentaba meses atrás un Casemiro que ahora mismo suena como posible fichaje de la MLS. Tres equipos son los primeros en sonar.

Casemiro y Messi podrian volver a verse las caras en la MLS: GETTY

Hasta la fecha, Casemiro suma un total de 125 partidos, 12 goles y 11 asistencias en los Diablos Rojos. Todo ello para sumar títulos tanto de FA Cup como de Carabao Cup en un paso por Old Trafford marcado por cambios en el banquillo y una crisis constante. Vive, dentro de lo que puede ser su última campaña en Manchester United, un año de resultados más amables y con el equipo estando como séptimo de la tabla con 26 puntos en 17 partidos.

Laporta sigue pensando en Messi

En charla con La2CAT, el presidente de Barcelona sigue hablando de posibles homenajes a La Pulga antes de que este termine su carrera. La relación entre ambos desde el divorcio del 2021, ni mucho menos positiva: “La situación me pone triste. Leo le dio muchísimo al Barcelona y el Barcelona le dio muchísimo a Leo. Ojalá podamos reconciliarnos. Con su familia la relación era buena y con él era fantástica”.

“Depende de él. Yo estoy abierto a arreglar cualquier cosa. Hablo de rendirle un homenaje, una estatua, darle un reconocimiento. Porque en nuestros 125 años de historia, el ‘Momento Messi’ es uno de los más gloriosos, si no es el más glorioso de todos”, más confesiones de Joan Laporta alrededor de sus decisiones con el argentino y las consecuencias de estas.

