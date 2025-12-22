La reacción de Cristiano Ronaldo tras ver a Mbappé igualar su récord de goles en un solo año

“Cree en tus sueños”. Así se mostró Kylian Mbappé en redes sociales tras cerrar 2025 con un total de 59 goles para Real Madrid. Una marca que no vale títulos colectivos, que le desmarca de un equipo en crisis y que genera todo tipo de reacciones por estas horas. Era, hasta hace no mucho, un récord que solo había podido consagrar Cristiano Ronaldo en sus tiempos por el Santiago Bernabéu.
Cristiano Ronaldo no dudó y respondió con emoticones de fuego y manos arriba. Para nadie es un secreto que CR7 es el ídolo del actual líder de este Real Madrid. El francés recibe elogios de todo tipo por un año calendario donde si bien no pudo tocar títulos colectivos, la Bota de Oro y esta marca muestran el impacto que puede tener en los años que vienen por delante.
En Real Madrid se frotan las manos. Durante 7 años buscaron un fichaje que era entendido como generacional en todos los sentidos. También como el heredero de CR7 en un feudo donde nadie había siquiera podido igualar números de este tipo en el último tiempo. Mbappé, feliz por su récord y en el día de su cumpleaños 27. Habló con los medios del club sobre un registro que ya le iguala con su ídolo.
“El récord es increíble. Es mi primer año de hacer algo como Cristiano, mi ídolo, el mejor jugador de la historia del Real Madrid y una referencia del fútbol mundial. Es un honor para mí. Quería tener un guiño para él porque siempre ha sido muy cariñoso conmigo. Me ha hablado siempre muy bien de Madrid y de cómo adaptarme. Estoy muy feliz de marcar goles para el Real Madrid y de ganar el partido”, analizaba Kylian sobre un 2025 lleno de contrastes y donde, sin dudas, se queda con un premio a nivel personal que para muchos era imposible solo unos meses atrás.
Consultado por su celebración a lo Cristiano Ronaldo como homenaje a su ídolo, Mbappé no dudó en marcar que era la única forma de celebrar un legado del portugués que trasciende generaciones y épocas: “Es para él. Normalmente tengo la mía, pero quería compartir eso con él. Era mi ídolo de niño, tengo una muy buena relación con él; es un amigo ahora. Le mando un saludo a Cristiano y a todos los madridistas. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo”.
Lluvia de elogios a Mbappé
“Muchas felicidades, mi hermano. Ya lo dije hace tiempo… número uno”, posteaba otro ex Real Madrid como Sergio Ramos. Este dijo presente en el Bernabéu durante un choque ante Sevilla donde Kylian consiguió lo que parecía imposible. Momento de máxima alegría en un conjunto blanco que espera que su estrella pueda revalidar todos estos números a lo largo del 2026.
Por último pero no menos importante, Xabi Alonso también quiso hablar de la comparación entre ambos genios. Fue compañero de uno y ahora entrenador de quien es entendido como su heredero. Mbappé, más que felicitado en un cumpleaños especial donde los haya: “Un jugador con esa ambición y esas ganas siempre que está en el campo es muy bueno para el equipo y los compañeros. Hoy ha empatado una marca histórica como la de Cristiano Ronaldo. Le felicito por ello y le animo a empezar con fuerzas el 2026”.
Datos claves
- Kylian Mbappé finalizó el año calendario 2025 con un total de 59 goles, una marca que hasta ahora solo Cristiano Ronaldo había logrado alcanzar con la camiseta del Real Madrid.
- Durante el último encuentro, Mbappé realizó la celebración icónica de Cristiano Ronaldo como un tributo personal, afirmando que el portugués es su referente y “el mejor jugador de la historia del club”.
- El propio Cristiano Ronaldo reaccionó públicamente al récord en redes sociales, respaldando a un Mbappé que, a pesar de la crisis colectiva del equipo, ha logrado adjudicarse la Bota de Oro en su primer año completo en el Santiago Bernabéu.
