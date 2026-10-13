Se juega la semifinal de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco Da Gama con una gran noticia para Enner Valencia.

Enner Valencia viene destacando en Boca Juniors y el delantero ecuatoriano ahora recibió una gran noticia para la semifinal de la Copa Sudamericana. El goleador ecuatoriano viene de marcar un triplete histórico y un gol, pero había molestias en su tobillo.

En medio de la incertidumbre, el ‘Vasco’ Arruabarrena no lo dudó y tomó una decisión contundente con Enner Valencia. El goleador ecuatoriano será titular ante el equipo brasileño en ‘La Bombonera’. Es la gran oportunidad para confirmar su gran momento.

Valencia le ha logrado dar la vuelta al mal comienzo que llegó a tener en Boca, y ahora mismo es uno de los jugadores más importantes en ataque, al punto de ganarle la titularidad a Merentiel.

Boca Juniors busca volver a consagrarse en la Copa Sudamericana y ser campeón continental después de 18 años sin ganar un trofeo continental. El último título internacional que ganó el club fue la Recopa Sudamericana en la temporada 2008.

Enner Valencia será titular en la Copa Sudamericana con Boca. (Foto: GettyImages)

Hace semanas cuando debutó era casi impensado que Enner Valencia sea titular en una semifinal de Copa Sudamericana, pero el ecuatoriano ha logrado darle vuelta a este mal momento y ahora mismo es uno de los jugadores más importantes del plantel.

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Las estadísticas de Enner Valencia en Boca

Con Boca Juniors, Enner Valencia lleva jugando un total de 11 partidos entre todas las competencias. Marcando 5 goles y dando 2 asistencias. Ha sumado en cancha ya casi 400 minutos. Puede ser campeón continental con la camiseta de Boca.

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