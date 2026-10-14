William Pacho anuló a Haaland en Champions League, mientras estos equipos siguen su fichaje

William Pacho volvió a tener una noche espectacular como uno de los mejores defensas centrales del mundo. El central ecuatoriano salió a la cancha con el PSG para enfrentar a Manchester City, que venía de una gran performance en la Premier League.

Pacho volvió a dar un show sobre la cancha y demostró que es uno de los mejores defensas del mundo. El tricolor no tuvo problemas para anular a Haaland durante gran parte del encuentro y ser el responsable de que el noruego no termine con más goles en la noche.

Los equipos que siguen a William Pacho

Pese a que hace poco, el ecuatoriano pudo renovar su contrato con el PSG y pasó a ser uno de los mejores pagados del club, el tricolor sigue interesando a diferentes clubes. Los dos que más lo siguen para un posible fichaje son Arsenal y Manchester City.

Los dos gigantes de la Premier League están detrás del ecuatoriano y recientemente lo enfrentaron. El City en esta jornada de Champions lo sufrió, mientras que el Arsenal lo tuvo que enfrentar en la final del torneo del año anterior y tampoco pudo vencerlo.

Pacho es titular y figura en el PSG. (Foto: GettyImages)

No obstante, aunque dos grandes clubes como Arsenal y Manchester City lo estén siguiendo a William Pacho, es poco probable que el jugador ecuatoriano se marche a otro club. El tricolor está muy cómodo en el PSG y en Franca también están contentos con él.

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El contrato del PSG con William Pacho

Pacho acabó extendiendo su contrato hasta la temporada 2031 y es casi imposible que salga de Francia. Además, el PSG se caracteriza por no vender a jugadores que son titulares en el club. Y en caso de que uno se quiera ir, no suele ser un camino muy fácil.

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