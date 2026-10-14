El delantero de la LigaPro que le manda un mensaje a Marcelo Gallardo: “Quiero ser el 9 de ‘La Tri’…”

Este delantero de la LigaPro le manda un mensaje a Marcelo Gallardo y se ofrece a jugar con Ecuador.

Tras el retiro de Enner Valencia de la Selección de Ecuador, a ‘La Tri’ le vienen faltando delanteros, y es por eso que Marcelo Gallardo tiene que buscar al nuevo goleador. Ya son varios los jugadores que se han postulado para el puesto y ahora un mismo jugador de la LigaPro lo hizo.

El jugador que quiere ser el 9 de la Selección de Ecuador es Djorkaeff Reasco. El joven delantero ecuatoriano la viene rompiendo en Independiente del Valle y le mandó un mensaje al seleccionador nacional. El joven jugador mostró su deseo de vestir estos colores.

“Quiero ser el 9 de la Tri. Es mi gran sueño. Cuando llegas a la Tri, representas a tu país, a tu familia. Ver tu apellido en la camiseta es una de esas cosas que no tienen precio. Quiero volver a la Selección, es mi gran objetivo a corto plazo”, comentó el delantero a Primicias.

Gallardo tendrá que anunciar una nueva lista de convocados en los primeros días de noviembre. El DT buscará su primera victoria en esta doble fecha, después de 3 partidos perdidos en Asia. Aunque 2 son empates, al final Ecuador perdió en los penales.

Djorkaefff Reasco es goleador de IDV. (Foto: GettyImages)

Ya Djorkaeff formó parte de la Selección de Ecuador en el ciclo de Gustavo Alfaro, y en ese momento se le complicó ser titular. No obstante, llegó al Mundial 2022. Luego su regularidad fue en picada y también llegaron otros entrenadores que lo alejaron de ‘La Tri’.

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Los números de Djorkaeff Reasco en esta temporada

En esta temporada con los colores de Independiente del Valle, Reasco ha jugado un total de 35 partidos entre todas las competencias. Marcó 12 goles y dio 4 asistencias. Podría ser una de las novedades que Gallardo viene observando en la LigaPro en estas semanas.

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