Liga de Quito y Barcelona empataron 2-2 en un partidazo de LigaPro y post partido siguen apareciendo imágenes del encuentro. Una de esas que no se vio fue la fuerte pelea entre Leonel Quiñónez y Joao Rojas.

Tras el gol el extremo de Barcelona tuvo un fuerte cruce de palabras con el lateral de Liga de Quito. Medios aseguran extraoficialmente que le dijo: “Cuando estuviste en Barcelona, te cag…te”, aunque no ha sido confirmado o desmentido.

Así mismo le hizo un gesto de lágrimas mientras le decía llorón, a lo que el defensa de Liga de Quito le señaló el parche de campeón de LigaPro en la camiseta.

El gesto tampoco gustó a Alexander Domínguez quien fue a defender a su compañero de las palabras de Joao Rojas. Al final todo quedó en nada y no pasó a mayores.

Joao Rojas volvió a las canchas tras más de un año recuperándose de su lesión, en su carrera lleva la LigaPro 2017 con Emelec, Quiñónez por su parte ha ganado 2 LigaPro, 1 Sudamericana y Supercopa Ecuador.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Joao Rojas marcó un gol en el 2-2 de BSC vs. Liga de Quito.

