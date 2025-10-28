Barcelona SC logró una importante victoria contra Libertad, después de dos muy malos resultados en el primer hexagonal, donde fue goleado 3 a 0 por IDV y Liga de Quito. Durante el partido se grabó una viral frase de Joao Rojas contra el arquero de Libertad, Jostyn Mina.

El encuentro no contó con aficionados, ya que el estadio Monumental estaba sancionado, esto permitió que las cámaras de Zapping Sports graben un duro cruce entre el arquero de Libertad, Jostyn Mina, y Joao Rojas. Ambos jugadores coincidieron en Emelec en el 2022.

Durante una falta a Janner Corozo, el portero de Libertad le reclamó a Joao Rojas y este se molestó totalmente. Tal fue el enojo de Joao que le dijo al jugador: “Que me dices a mí eso. Yo crecí viéndote jugar. Me pasabas las aguas. Las aguas me las dabas a mí”, le dijo visiblemente molesto.

Rojas y Mina coincidieron cuando estaban en Emelec en el 2022, de ahí que, exista ese conocimiento y molestia del jugador de Barcelona SC. El futbolista volvió al rol titular después de estar fuera de las canchas por casi dos años, tras una fractura.

ver también ¿Liga o Barcelona SC? Encuesta confirma cuál equipo tiene más hinchada en Ecuador

Al final del partido, Joao Rojas terminó siendo el mejor jugador del partido entre Barcelona SC y Libertad. El extremo está recuperando la confianza y los niveles de un jugador profesional. Sobre el segundo tiempo, también se llevó una patada que le costó la roja a su compañero.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Última hora! Grande de LigaPro perdería 3 puntos por sus deudas

Los números de Joao Rojas en esta temporada

En esta temporada, Joao Rojas ya lleva 5 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano no ha marcado goles ni dado asistencias. Sin embargo, el jugador estuvo muy cerca de retirarse de las canchas después de que el mismo confirmara que hubo sospechas de un diagnóstico con cáncer.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Para Barcelona SC, era clave vencer a Libertad, ya que el equipo amarillo se podía escapar en la tabla de posiciones y ahora finalmente lo ha realizado. El club tiene como objetivo terminar segundo para meterse de manera directa a la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

En síntesis: