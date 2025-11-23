Este fin de semana se encendieron las alarmas en la Selección de Ecuador y es que uno de sus jugadores titulares salió lesionado en su club. Los diagnósticos ya salieron y lo ponen como baja hasta el siguiente año.

Enner Valencia, delantero y goleador de Ecuador, sufrió una lesión en el Pachuca de México y desde el club confirmaron que sufrió un desagarro. La lesión está pendiente de evolución pero está descartado por lo menos hasta el 2026.

Valencia venía de marcar un gol en la clasificación de su club a la siguiente ronda de la Liga MX, sin embargo el jugador tuvo que ser retirado en camilla. En Ecuador fue convocado a la doble fecha FIFA contra Canadá y Nueva Zelanda, donde fue titular.

Aunque todo dependerá de su avance y cómo regrese, sin duda para la ‘Tri’ es importante que Enner Valencia acumule varios partidos previo a jugar la Copa del Mundo.

Leonardo Campana, Kevin Rodríguez, Jhon Mercado y Jéremy Arévalo son los delanteros que han acompañado a Valencia en este proceso de Eliminatorias, siendo los dos primeros inamovibles.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en la doble fecha FIFA de marzo, donde aparentemente ‘La Tri’ se terminará enfrentando a equipos europeos, donde de momento aparecen candidatos como Portugal, Bélgica, entre otros. El sorteo del Mundial será clave para determinar dichos encuentros.

Enner Valencia – Pachuca gol en último partido.

¿Cuándo será el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se realizará el próximo viernes 5 de diciembre de 2025. Ecuador llega en el Bombo 2 y conocerá a sus rivales en este evento que determina el camino oficial de varias selecciones para la siguiente Copa del Mundo.

