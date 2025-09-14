Lo revelan de Barcelona: Joao Rojas estuvo a nada de dejar el fútbol

La convocatoria del Clásico del Astillero tuvo de regreso a Joao Rojas en la lista de Barcelona y esto no es solo una buena noticia para los amarillos si no para el jugador, que estuvo más de un año fuera. Desde el club confirman que el ‘tricolor’ estuvo cerca de una enfermedad catastrófica.

“A Joao Rojas casi le da cáncer, ustedes. no saben eso y mañana va a jugar el Clásico del Astillero”, dijo Antonio Álvarez en un cruce de declaraciones con los socios del club. El extremo ecuatoriano estuvo más de un año fuera por lesión desde mayo 2024.

Desde hace varias semanas se conocía que la lesión que sufrió en la pierna se había complicado y que uno de los posibles resultados sea un carcinoma, que es un tipo de cáncer. El club no comunicó nada en su momento por respeto a la privacidad del jugador.

La preocupación era que si esta infección se daba y afectaba al músculo, el ex Emelec, Monterrey, Aucas entre otros tenía que retirarse de la actividad profesional.

Los números de Joao Rojas como jugador de Barcelona SC

Como jugador de Barcelona SC en 2024, Joao Rojas apenas alcanzó a jugar 13 partidos entre todas las competencias. El extremo ecuatoriano solo marcó 2 goles. Completó en cancha 939 minutos y desde su fractura de peroné en mayo de 2024 no ha vuelto.

¿Hasta cuándo tiene contrato Joao Rojas con Barcelona SC?

El valor de Joao Rojas se ha deslomado en el mercado, ya que el jugador ecuatoriano tiene un costo actual de USD 800.000. No obstante, cuando firmó con los amarillos, este precio era de 1.5 millones. Tiene contrato con los amarillos hasta finales de 2027.