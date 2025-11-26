En su mejor momento Joao Rojas le da la peor noticia a Barcelona SC

Joao Rojas fue la gran estrella de Barcelona SC con un gran partido ante Liga de Quito en la última fecha. Sin embargo, el extremo ecuatoriano no pudo terminar ese encuentro. ¿El motivo? Una molestia en su rodilla, que hoy termina encendiendo todas las alarmas.

Joao Rojas entrenó por separado de cara al partido de Barcelona SC contra Libertad. No se ha reportado alguna lesión, sin embargo, se espera que el jugador termine siendo suplente o ni viaje para dicho encuentro y lo quieran cuidar.

El extremo viene pasando un importante calvario con las lesiones, incluso el delantero pensó en dejar el fútbol, al estar ya más de 1 año fuera de las canchas. Su regreso ha sido mejor de lo esperado, de ahí que, no lo quieran exponer a una nueva molestia.

En el encuentro ante Liga de Quito, Joao Rojas fue clave para un gran partido ofensivo de Barcelona SC. El ex Emelec jugó de todo en aquel partido, primero apareció por la banda derecha, pero luego se lo vio por el centro, luego jugando como nueve y hasta en la posición de 10.

Joao Rojas fue la figura de Barcelona SC en el último partido. (Foto: Imago)

También se descarta una lesión grave en Joao Rojas, ya que el jugador se mantiene en activo y entrenando, por lo cual, no habría que preocuparse. Ante Libertad, los amarillos tendrán uno de los retos más complicados buscando el cupo directo a Copa Libertadores.

Los números de Joao Rojas tras su regreso con Barcelona SC

Después de estar más de 1 año fuera de las canchas, Joao Rojas ya completó 8 partidos con Barcelona SC entre todas las competencias. El extremo ha dado una asistencia y ha sumado en cancha más de 300 minutos. Siendo uno de los hombres de confianza de Rescalvo.

¿Cuándo jugará Barcelona SC?

El próximo partido de Barcelona SC contra Libertad será el sábado, 29 de noviembre de 2025. El ‘Ídolo’ enfrentará a Libertad en un encuentro que comenzará desde 19H00 de Ecuador.

En síntesis