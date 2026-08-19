La durísima comparación que los hinchas de Boca Juniors hicieron con Enner Valencia

Enner Valencia tuvo su debut con Boca Juniors contra Recoleta en la Copa Sudamericana y los hinchas reaccionaron con dura comparación.

Enner Valencia tuvo su debut oficial con Boca Juniors en la Copa Sudamericana con cerca de 30 minutos en cancha. No solo la prensa fue crítica y los hinchas anticiparon un mal momento con una comparación que deja mal parado al ecuatoriano.

En redes sociales, los hinchas de Boca Juniors compararon al delantero con Edinson Cavani, uruguayo que tuvo un paso muy criticado en Boca. Cavani llegó al Xeneize tras una larga carrera en Europa, pero entre errores y lesiones, se fue sin títulos y con pocos goles.

Las similitudes van también de la mano con la edad de ambos jugadores, fichando por Boca Juniors a los 36 años y con pasos discretos en ex clubes tanto Valencia de España para el uruguayo como Pachuca de México en Ecuador.

A Cavani le cuestionaban también el físico que mostraba en la etapa final, faceta que también criticaron a Enner Valencia en la media hora de juego. Enner recién lleva dos semanas de entrenamiento en Boca.

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El sueldo de Enner Valencia en Boca Juniors

Se estima que Enner Valencia está ganando en Boca un salario cercano entre los 1.5 y 2 millones de dólares. Se espera que el futbolista cumpla su contrato el cual fue firmado por 18 meses.

Los partidos de Enner Valencia en Boca Juniors los puedes seguir por Disney+