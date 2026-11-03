Los 15 jugadores de Emelec que terminan contrato al final de 2026: ¿se van todos?

Algunos de los 15 jugadores que terminan contrato en Emelec no seguirían en el club para la siguiente temporada.

Emelec se encamina a una temporada 2027 llena de dudas y de, nuevamente, muchos fichajes y muchas salidas. La situación económica que vive el club hace imposible hacer contratos por más de 1 temporada, y es por eso que ahora mismo varios jugadores terminan contrato.

Los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec y que se podrían ir

A finales de 2026, estos son los 15 jugadores que terminan contrato con Emelec para la siguiente temporada:

Gonzalo Nápoli

Luca Klimowicz

Sergio Quintero

Estalin Segura

Eduardo Bores

Ignacio Guerrico

Ariel Mina

Víctor Griffith

Mario Valero

Pedro Ortiz

Jeampaul Herrera

Jaime Ayoví

Andrés Viteri

Ezequiel Castañeda

Francisco Pizzini

Aunque estos 15 jugadores terminan contrato con Emelec, no quiere decir que los 15 jugadores se marcharán para la siguiente temporada. Hay jugadores como Estalin Segura, Ignacio Guerrico, Ariel Mina, Jeanpaul Herrera y Sergio Quintero que rindieron cuando fueron exigidos, por lo cual, se podrían quedar.

Distinta es la realidad de jugadores como Francisco Pizzini que aunque termina contrato en 2027 es muy probable que se marche para el siguiente año. Podría haber un acuerdo entre partes. También se analizará la continuidad de jugadores como Gonzalo Nápoli, Eduardo Bores, Mario Valero y otros.

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Las salidas que tendrá Emelec para la siguiente temporada

Las salidas fijas que tendría Emelec para la siguiente temporada son jugadores como Pedro Ortiz y Jaime Ayoví. Ambos históricos se marchan con diferentes posturas de la hinchada. Para la ‘Yoya’ Ayoví hay un gran cariño, mientras que Pedro Ortiz se va “resistido” por la mayoría de aficionados.

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