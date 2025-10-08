La grave denuncia contra Christian Cueva: “No te bastó golpearme”

Parece que los escándalos siguen a Christian Cueva donde vaya, y es que ahora desde Perú dan a conocer una grave denuncia de la ex pareja del volante peruano de Emelec. Pamela López no solo se quejó de una venta de un inmueble, si no que lanzó duras acusaciones.

“¿Cómo se puede ser tan miserable en la vida? No te bastó ser infiel con medio Lima, golpearme, no pasar pensión por casi un año y ahora sigues causando daño con tus artimañas sucias”, escribió la esposa del futbolista en Instagram.

La ex esposa del jugador en su cuenta de Instagram reveló que Cueva vendió una propiedad que les pertenecía a ambos sin su consentimiento. López denuncia que en el departamento vivían los padres de ella, fue adquirido por ella en ese momento y que fueron desalojados violentamente.

“Cuatro sujetos sospechosos, en un carro oscuro, llegaron al domicilio de mis padres para amedrentarlos y decir que son los nuevos propietarios, y que el señor les vendió el departamento”, escribió molesta.

“Te expongo por ser mala persona, malagradecido, sinvergüenza, mal padre, infiel, manipulador, cobarde, agresor y una lacra”, sentenció Pamela López. No es la primera vez que hay problemas de esta índole para el ex Cienciano.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Con la camiseta de Emelec, Christian Cueva ha jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias. El jugador peruano ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. Lleva 671′ minutos en cancha con la camiseta del ‘Bombillo’.

¿Cuál es el sueldo de Christian Cueva en Emelec?

Como jugador de Emelec, Christian Cueva estaría ganando un salario cercano a los 25 mil dólares mensuales, según diferentes informaciones. El peruano no habría cobrado su salario en lo últimos meses y ese monto también hay que sumarlo a lo que le debe el ‘Bombillo’.