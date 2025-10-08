Ahora John Yeboah podría dar el salto a un gigante de Europa

El extremo ecuatoriano John Yeboah fue uno de los pocos puntos altos del Venezia de Italia que descendió a la Serie B y esto no pasó desapercibido. Desde Europa informan que uno de los históricos va por el seleccionado nacional.

En Italia aseguran que la Juventus contactó al Venezia para conocer condiciones por Yeboah. El ‘tricolor’ tiene contrato con su equipo hasta el 2027, por lo que debe haber negociaciones entre equipos.

El fin de semana pasado fue la figura con un gol y una asistencia y una vez más fue llamado por la ‘Tri’ para los amistosos de octubre y está muy bien perfilado para ir al Mundial 2026.

Yeboah cerró su primer año en Italia con 1 gol y 1 asistencia en 33 partidos, pero este año ya lleva 3 goles y 2 asistencias en 7 encuentros entre club y selección nacional.

John Yeboah – Seleccion

¿Hasta cuando tiene contrato John Yeboah en Italia?

Con el Venezia, John Yeboah tiene contrato hasta finales de la temporada 2028. Entonces, si otro equipo está interesado en su fichaje deberá pagar una transferencia, aunque esta no sería tan elevada. Según Transfermark, su valor de mercado es de 2.8 millones.

Los números de John Yeboah con la Selección de Ecuador

Con la camiseta de la Selección de Ecuador, John Yaboah lleva un total de 14 partidos, donde ha marcado 2 goles. Se espera que el extremo ecuatoriano pueda seguir manteniendo un nivel óptimo para ser convocado por Beccacece al mundial de 2026.