¡¿A quién elige?! Liga de Quito y Barcelona van por la misma figura de LigaPro

Liga de Quito y Barcelona estuvieron lejos del rendimiento esperado en este 2025, ante esto ya van por nuevos refuerzos. Lo curioso es que nuevamente ambos futbolistas van por el mismo fichaje.

Según medios capitalinos y de Guayaquil, el delantero Federico Paz está en carpeta de ‘albos’ y ‘toreros’ para el 2026. Es una de las figuras de Macará de Ambato y podría dar el salto a uno de los grandes.

Con la posible salida de Michael Estrada o Alejandro Cabeza de Liga, y la posible salida de Felipe Caicedo y Octavio Rivero de Barcelona, ambos clubes van por un delantero. El argentino lleva 9 goles en 25 partidos.

Este es el cuarto año que lleva en el fútbol ecuatoriano a sus 30 años de edad, pero es la segunda vez que está en Serie A. Antes estuvo en Imbabura y Chacaritas de la Serie B.

Federico Paz – Macará

Federico Paz está a un gol de igualar su mejor temporada, en la 2023 anotó 10 goles en Serie B con Imbabura, clave para lograr el ascenso a la primera división ecuatoriana.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.