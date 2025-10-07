¡Última hora!: PSG pagaría más de 150 millones por otro ecuatoriano

El fichaje de William Pacho es uno de los aciertos del PSG de Francia y esto ha llevado a que el club parisino busque otro ‘tricolor’. Según medios internacionales, el gigante de Francia está dispuesto a pagar más de 150 millones por otro ecuatoriano.

Según el portal Caughtoffside, Moisés Caicedo es el nuevo objetivo que tendrá el PSG para la siguiente temporada. “Lo vienen siguiendo hace tiempo y le tienen mucha consideración”, publicó el medio.

Con esto, ya son dos gigantes de Europa quienes buscan a Moi Caicedo, el primero fue el Real Madrid. Ambos equipos saben que el traspaso costará al menos los 135 millones que pagó el Chelsea.

El interés del PSG podría apurar la intención del gigante inglés en renovar al volante ecuatoriano. Se dice que el Chelsea le quiere pagar más de 10 millones de dólares al año para su renovación.

Moisés Caicedo – gol vs. Liverpool.

William Pacho, compañero de Moi en la ‘Tri’, gana actualmente 4.5 millones de dólares al año y se entendería que Moi gane más del doble en el París Saint Germain.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

Moisés Caicedo lleva 9 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 3 goles entre todos estos encuentros. Ahora mismo, el futbolista ecuatoriano lleva ya más de 600 minutos en cancha jugándolo casi todo para el club.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.