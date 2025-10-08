¿Otro más al Calcio? Inter Milán viajó a ver a seleccionado ecuatoriano

Ya tenemos a Pervis Estupiñán en el AC Milan y ahora le tocaría al Inter de Milán llevarse a uno de los cracks de la Selección de Ecuador. Medios italianos apuntan a que el gigante de Italia viajó a ver a un ‘tricolor’ en un partido oficial.

Joel Ordóñez tuvo en los dos partidos que lleva con el Club Brujas en la Champions League a ojeadores del Inter de Milán. Es el segundo mercado de fichajes en el que el defensa ecuatoriano tiene el interés de los gigantes de Italia.

El Inter de Milán está dispuesto a pagar los 40 millones de euros que el Brujas pidió a los interesados. El ex Independiente del Valle estuvo cerca de dar el salto a Olympique de Marsella y al Al Hilal de Arabia.

Desde la Premier League también lo buscaron, y esto generó que el titular de la ‘Tri’ ponga presión para irse. El club se molestó y pese a las insistencias, no lo dejó salir.

ver también ¡Última hora!: PSG pagaría más de 150 millones por otro ecuatoriano

Joel Ordóñez – Selección Ecuador.

ver también ¡¿A quién elige?! Liga de Quito y Barcelona van por la misma figura de LigaPro

El Brujas no lo vendió pero igual le hizo una renovación por cuatro años más con un aumento salarial cercano a los 3 millones de dólares al año, aumentando su cláusula de salida.

Publicidad

Publicidad

ver también Se lo pelean Chelsea y Wolverhampton: La fortuna que le ofrecen a Patrik Mercado en la Premier League

¿Cuánto cuesta el pase de Joel Ordóñez?

De acuerdo a la información de Transfermark, el valor de mercado de Joel Ordóñez ronda los 28 millones de euros. Sin embargo, se espera que este suba en esta temporada y también después del Mundial de 2026, donde sería titular y fijo en la Selección de Ecuador.

ver también Sorpresa en LigaPro: Leones del Norte le quitaría un jugador a Liga de Quito

Los equipos que buscaron a Joel Ordóñez

A Joel Ordóñez lo buscaron equipos como Al Hilal, Olympique de Marsella y también se habló de Arsenal. No obstante, el central ecuatoriano se terminó quedando en Bélgica por la poca intención de venta de que tuvo Brujas durante todo el mercado.